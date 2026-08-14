Gegner von Oedt dachte über Nicht-Antritt nach

Eine 1:11-Klatsche, die dem Verlierer weniger als dem Sieger ausmacht: Oedt steht wegen eines für die Liga viel zu starken Kaders und angeblicher Wettbewerbsverzerrung in der Kritik. So heftig, dass St. Magdalena darüber nachdachte, ob das Spiel überhaupt einen Sinn hat.