Bluttat im Innviertel: Frau überlebte Messerstiche

Fürchterliche Szenen spielten sich am Freitagmorgen in einer Wohnung Mettmach ab. Es war zu einem heftigen Streit zwischen einem 37-Jährigen und seiner 30-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin gekommen. Dabei soll der Rumäne mit einem Küchenmesser zweimal auf den Rücken und einmal auf den Oberarm der Frau eingestochen haben. Zwei Kinder der 30-Jährigen -- 10 und 8 Jahre alt und von einem anderen Vater - befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer und dürften die Tat nicht mitbekommen haben.

Flucht in Nachbarort

Der schwer verletzten Frau gelang die Flucht in einen Nachbarort, allerdings wurde vom 37-Jährigen, der stark alkoholisiert war, mit dem Messer verfolgt. Zwei vorbeikommende Verkehrsteilnehmer nahmen die Frau in ihrem Fahrzeug auf. Das kam es zu einer weiteren Eskalation: Der Tatverdächtige wollte die Fahrzeugtür öffnen und die Frau erneut angreifen. Das verhinderte allerdings der Lenker. Beim Wegfahren stach der 37-Jährige noch mit dem Messer gegen die Heckscheibe.