Hinter Stahltüre lagerte ein ganzes Waffenarsenal

Waffen besser abgeben

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, um auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass gefundene oder unbefugt besessene Schusswaffen und Sprengmittel ohne Strafe an die Behörden übergeben werden können. „Durch das verantwortungsbewusste Handeln der Erben wurde verhindert, dass ein solches Waffenarsenal in Umlauf gelangt“, heißt es seitens des BMI.