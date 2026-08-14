„Inntöne“ macht Bauernhof zum Nabel der Jazzwelt

Beim Inntöne Jazzfestival erwartet werden heuer insgesamt 25 Bands, die alle Generationen – Newcomer und „alte Hasen“ – vereinen. Zudem gibt es kostenlose Campingmöglichkeiten und Yoga-Angebote (mit gültigem Ticket) sowie eine Kunstausstellung und ein Kinderprogramm. Von Schärding, Passau und Neuburg wird außerdem ein Shuttle-Service angeboten.