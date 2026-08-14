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„Inntöne“ macht Bauernhof zum Nabel der Jazzwelt

Oberösterreich
14.08.2026 16:00
Im Innviertel: Trio Gianluca Lusi, Simone Zanchini und Luigi Masciari mit italienischen Folk und ...
Im Innviertel: Trio Gianluca Lusi, Simone Zanchini und Luigi Masciari mit italienischen Folk und Jazz.(Bild: S. Zanchini)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Nirgendwo klingt Jazz echter und wird intensiver gelebt: Das 41. Festival „Inntöne“ startet heute, Freitag. Bis Sonntag treten in Diersbach im Innviertel 25 Bands und Solisten auf. Zwischen Heuboden und Weltklasse-Musikern verschmelzen ländlicher Charme und internationale Jazz-Exzellenz.

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Mitten im Innviertel, zwischen Feldern, Wiesen und alten Hofgebäuden, verwandelt sich ein Bauernhof jedes Jahr in eine der außergewöhnlichsten Jazzbühnen Europas: Das Festival „Inntöne“ findet heuer bereits zum 41. Mal statt.

Staubige Stiefel, kalte Getränke, heißer Jazz: „Inntöne“ macht den Buchmannhof in Diersbach, Bezirk Schärding, für drei Tage zum Nabel der internationalen Jazzwelt. Das Event vereint Jazzgrößen, musikalische Entdeckungen und die unverwechselbare Atmosphäre eines ländlichen Kulturereignisses: keine Absperrungen, kein Glamourzirkus, nur pure musikalische Magie auf Augenhöhe.

Im Zentrum steht eine Open-Air-Bühne, die ab Freitag, 14. August, um 18 Uhr bespielt wird. Am Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils um 13 Uhr.

Open Air-Bühne am Bauernhof
Open Air-Bühne am Bauernhof(Bild: Dr. Dieter Wagenbichler)

Mit dabei sind junge Musikerinnen und Musiker wie Jumping Jungle oder die Jazz-Wunderkinder aus London, „Vortex Whirlpool“. Zu erleben ist außerdem die bewegende Bluesstimme von Janiva Magness. Das Duo Helmut Jasbar und Lisa Hofmaninger mixt Jazz, Folk, Kammermusik, World Music und Improvisation zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis.

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Schillernd präsentiert sich die schwedische Multiinstrumentalistin Gunhild Carling, während das Trio Gianluca Lusi, Simone Zanchini und Luigi Masciari italienischen Folk und Jazz serviert. Als absoluter Stargast wird übrigens der junge, beseelte Trompeter Alex Kranabetter gehandelt.

Beim Inntöne Jazzfestival erwartet werden heuer insgesamt 25 Bands, die alle Generationen – Newcomer und „alte Hasen“ – vereinen. Zudem gibt es kostenlose Campingmöglichkeiten und Yoga-Angebote (mit gültigem Ticket) sowie eine Kunstausstellung und ein Kinderprogramm. Von Schärding, Passau und Neuburg wird außerdem ein Shuttle-Service angeboten.

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