Räuber nach Überfall auf Wettlokal gefasst

In die Schweiz abgetaucht

Die Ermittlungen ergaben, dass sich der 41-Jährige in die Schweiz abgesetzt hatte. In der Nacht auf den 13. August 2026 stellten umfangreiche Zielfahndungsmaßnahmen seine Rückreise in das österreichische Bundesgebiet fest. Sein Aufenthaltsort wurde schließlich in der Stadt Grieskirchen ausgeforscht. Dort wurde er schlussendlich angetroffen und festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde er im folgenden Verlauf in die Justizanstalt Wels eingeliefert.