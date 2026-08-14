Räuber rasten nach Einbruch im schwarzen BMW davon

Kreativ brachen letzte Nacht mindestens vier Täter in ein Juweliergeschäft im oberösterreichischen Leonding ein: Mit gestohlenen Kanalgittern und Baustahlstücken schlugen sie die Auslagenscheibe ein und entwendeten Schmuck und Wechselgeld. Auch eine wilde Verfolgungsjagd aus Linz hinaus ließen sie sich nicht entgehen.
Mindestens vier bislang unbekannte Täter brachen am Freitag gegen 1.25 Uhr in ein Juweliergeschäft in Leonding ein. Dazu schlugen sie die seitliche Auslagenscheibe mit einem zuvor in Traun gestohlenen Kanalgitter sowie zwei Baustahlstücken ein, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde.
Zwei Täter stiegen durch die entstandene Öffnung in das Geschäft ein, zerschlugen eine weitere Verglasung und stahlen Schmuckgegenstände in bislang unbekannter Menge und unbekanntem Wert. Zudem entwendeten sie 240 Euro Wechselgeld aus der Registrierkasse.
Verfolgunsjagd in Richtung Wien
Anschließend flüchteten die Täter in einem schwarzen BMW über die Salzburger Straße in Richtung Autobahn. Eine zufahrende Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte ein deutsches Kennzeichen am Fluchtfahrzeug ablesen. Ein Anhalteversuch scheiterte, da die Täter stark beschleunigten und über die Westautobahn in Richtung Wien flüchteten.
Entkommen
Im Bereich Enns verloren die Polizisten das Fahrzeug aus den Augen.
Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte aus Oberösterreich und Niederösterreich verliefen bislang ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der gestohlenen Schmuckgegenstände sind derzeit noch unbekannt.
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