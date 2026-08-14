Räuber rasten nach Einbruch im schwarzen BMW davon

Verfolgunsjagd in Richtung Wien

Anschließend flüchteten die Täter in einem schwarzen BMW über die Salzburger Straße in Richtung Autobahn. Eine zufahrende Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte ein deutsches Kennzeichen am Fluchtfahrzeug ablesen. Ein Anhalteversuch scheiterte, da die Täter stark beschleunigten und über die Westautobahn in Richtung Wien flüchteten.