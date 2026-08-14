Hier wird kräftig für das „Krone“-Fest aufgewärmt

Drei Tage „Krone“-Fest sind nicht genug! Bereits am Freitag startet der Warm-up am Linzer Taubenmarkt. Es locken Live-Acts, Gewinnspiel, Gratis-Eis und Theo-Lesefuchs. Den Anfang macht Sängerin Neiyla. Für die Linzerin mit der souligen Stimme ist es ein Heimspiel.
Freitag, 10 Uhr, am Linzer Taubenmarkt: Der „Krone“-Trailer öffnet seine Tore und hat so ziemlich alles dabei, was Spaß macht. An allen Tagen kann man am großen Fest-Gewinnspiel teilnehmen (alle Infos hier). Danach darf auch am digitalen Glücksrad gedreht werden, wo Sofortgeschenke oder Linzer Schnitten von Guschlbauer erspielt werden können.
Eis für Abonnenten
Am 14., 18., 19. und 20. August holen sich „Krone“-Abonnenten in der Zeit von 10 bis 18 Uhr mit ihrer BonusCard eine Portion Eis von Surace Senza (solange der Vorrat reicht). Zur Auswahl stehen die Sorten Cookies, Schokolade oder Erdbeere. Freitag, um 17 Uhr gibt uns Neiyla ein Gratis-Konzert am Taubenmarkt. Die Linzerin mit der souligen und international klingenden Stimme wird die Besucher begeistern.
Gratis-Konzerte
Am 20. August gibt’s dann mit Schwanara eine richtige Party am Taubenmarkt. Bei ihrem Gratis-Konzert und Songs wie „Besa Hos“ oder „Du zu mir“ lässt es sich wunderbar aufs „Krone“-Fest am Urfahraner Marktgelände einstimmen! Und auch Lesefuchs Theo ist am 18. und 19. August dabei (11 bis 13 Uhr).
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