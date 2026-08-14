Hier wird kräftig für das „Krone“-Fest aufgewärmt

Freitag, 10 Uhr, am Linzer Taubenmarkt: Der „Krone“-Trailer öffnet seine Tore und hat so ziemlich alles dabei, was Spaß macht. An allen Tagen kann man am großen Fest-Gewinnspiel teilnehmen (alle Infos hier). Danach darf auch am digitalen Glücksrad gedreht werden, wo Sofortgeschenke oder Linzer Schnitten von Guschlbauer erspielt werden können.