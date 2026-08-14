Wann nimmt quälendes Warten auf die Post ein Ende?

In einer Einbahnstraße in Sipbachzell (OÖ) sollen laut einer verärgerten Anrainerin seit einem Monat weder Briefe noch Pakete oder Werbeprospekte geliefert worden sein.
Dass Werbung nicht zugestellt wird, ist mir egal. Aber ich warte jetzt seit einem Monat auf eine wichtige Benachrichtigung einer Behörde.“ Eine Frau (sie will aus persönlichen Gründen anonym bleiben, Anmerkung der Redaktion) aus Sipbachzell ist verärgert ob der fehlenden Post und soll laut ihren Angaben auch nicht die einzige sein. Angeblich teilen mehrere Haushalte ihr Schicksal: „Ich wohne in einer Einbahnstraße mit nur wenigen Häusern. Nur meinem Schwiegervater wurde letztens einmal was zugestellt.“
Hinzu kommt, dass sich Frau S. mehrmals an die Österreichische Post wandte – jedoch ohne Erfolg. „Ich habe mittlerweile dreimal dort angerufen und auch angeboten, dass ich meine Briefe notfalls selbst bei einer Poststelle abhole“, berichtet sie. Jedes Mal sei ihr lediglich zugesagt worden, man werde ihre Telefonnummer aufnehmen und sich melden. „Bis heute hat niemand mit mir Kontakt aufgenommen“, kritisiert die Frau.
Problem des Rückgangs des Briefaufkommens
Die „Krone“ kontaktierte daraufhin die Pressestelle, die sich umgehend gemeldet hat und ausbleibende Zustellungen zurückweist. „Der Stammzusteller war zwar abwesend, jedoch wurde er von anderen Mitarbeitern vertreten, die Briefe und andere Sendungen zugestellt haben“, erklärt das Unternehmen. Die Post räumt allerdings ein, dass es Ende Juli Einschränkungen gegeben habe, vermutet hinter der Beschwerde aber ein grundsätzliches Problem. Denn alleine heuer verzeichnet das Unternehmen ein Minus von neun Prozent an Briefen. Verglichen mit dem Höchststand aus 2008 liegt der Rückgang bei 60%. Ob das Frau S. hilft? Wohl kaum.
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