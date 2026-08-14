Wann nimmt quälendes Warten auf die Post ein Ende?

Problem des Rückgangs des Briefaufkommens

Die „Krone“ kontaktierte daraufhin die Pressestelle, die sich umgehend gemeldet hat und ausbleibende Zustellungen zurückweist. „Der Stammzusteller war zwar abwesend, jedoch wurde er von anderen Mitarbeitern vertreten, die Briefe und andere Sendungen zugestellt haben“, erklärt das Unternehmen. Die Post räumt allerdings ein, dass es Ende Juli Einschränkungen gegeben habe, vermutet hinter der Beschwerde aber ein grundsätzliches Problem. Denn alleine heuer verzeichnet das Unternehmen ein Minus von neun Prozent an Briefen. Verglichen mit dem Höchststand aus 2008 liegt der Rückgang bei 60%. Ob das Frau S. hilft? Wohl kaum.