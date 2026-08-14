Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Zustellung

Wann nimmt quälendes Warten auf die Post ein Ende?

Oberösterreich
14.08.2026 09:00
Ist die Post in Sipbachzell auf Urlaub? Zumindest gab es laut einer Bewohnerin seit vier Wochen ...
Ist die Post in Sipbachzell auf Urlaub? Zumindest gab es laut einer Bewohnerin seit vier Wochen keine Zustellung.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

In einer Einbahnstraße in Sipbachzell (OÖ) sollen laut einer verärgerten Anrainerin seit einem Monat weder Briefe noch Pakete oder Werbeprospekte geliefert worden sein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dass Werbung nicht zugestellt wird, ist mir egal. Aber ich warte jetzt seit einem Monat auf eine wichtige Benachrichtigung einer Behörde.“ Eine Frau (sie will aus persönlichen Gründen anonym bleiben, Anmerkung der Redaktion) aus Sipbachzell ist verärgert ob der fehlenden Post und soll laut ihren Angaben auch nicht die einzige sein. Angeblich teilen mehrere Haushalte ihr Schicksal: „Ich wohne in einer Einbahnstraße mit nur wenigen Häusern. Nur meinem Schwiegervater wurde letztens einmal was zugestellt.“

Hinzu kommt, dass sich Frau S. mehrmals an die Österreichische Post wandte – jedoch ohne Erfolg. „Ich habe mittlerweile dreimal dort angerufen und auch angeboten, dass ich meine Briefe notfalls selbst bei einer Poststelle abhole“, berichtet sie. Jedes Mal sei ihr lediglich zugesagt worden, man werde ihre Telefonnummer aufnehmen und sich melden. „Bis heute hat niemand mit mir Kontakt aufgenommen“, kritisiert die Frau.

Problem des Rückgangs des Briefaufkommens
Die „Krone“ kontaktierte daraufhin die Pressestelle, die sich umgehend gemeldet hat und ausbleibende Zustellungen zurückweist. „Der Stammzusteller war zwar abwesend, jedoch wurde er von anderen Mitarbeitern vertreten, die Briefe und andere Sendungen zugestellt haben“, erklärt das Unternehmen. Die Post räumt allerdings ein, dass es Ende Juli Einschränkungen gegeben habe, vermutet hinter der Beschwerde aber ein grundsätzliches Problem. Denn alleine heuer verzeichnet das Unternehmen ein Minus von neun Prozent an Briefen. Verglichen mit dem Höchststand aus 2008 liegt der Rückgang bei 60%. Ob das Frau S. hilft? Wohl kaum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.781 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.905 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
103.537 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1013 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
847 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
822 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Mehr Oberösterreich
Keine Zustellung
Wann nimmt quälendes Warten auf die Post ein Ende?
SWV übt Kritik
Google in Kronstorf: „Projekt braucht Transparenz“
Sport Tv Logo
1:11-Pleite mit Ansage
Gegner von Oedt dachte über Nicht-Antritt nach
1000 m² in Flammen
Abgestürzter Modellflieger löste Waldbrand aus
TV-Talk in Linz
Kühbauer „würde Kalajdzic liebend gern dabehalten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf