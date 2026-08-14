So emotional verabschiedet der LASK Sasa Kalajdzic

„Es muss einfach passen“

„Wir wissen ganz genau, dass er andere Ziele verfolgt. Ich glaube, sein Hunger gilt einer anderen Liga“, so Trainer Didi Kühbauer. Kalajdzic sagte auf Sky: „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Linz. Der LASK war genau das, was ich gebraucht habe. Aber es gibt Gespräche mit mehreren Vereinen – wo es hingeht, weiß ich selbst noch nicht – es muss einfach passen, damit ich den nächsten Schritt machen kann. Auch wenn ich nichts ausschließen will, die Idee ist es nicht, beim LASK zu bleiben, auch wenn ich mich hier sehr wohlfühle.“