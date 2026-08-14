So emotional verabschiedet der LASK Sasa Kalajdzic

Emotionaler Abschied von Sasa Kalajdzic. Vor dem OÖ-Derby gegen Ried wurde der LASK-Stürmer vom Klub und den Fans noch einmal gefeiert! Der ÖFB-Kicker sagt: „Es muss einfach passen, damit ich den nächsten Schritt machen kann.“
Lange war vor dem Derby zwischen LASK und Ried noch gerätselt worden: Wird Doubleheld Kalajdzic nur verabschiedet oder bahnt sich ein sensationeller Transfer in Richtung Champions-League-Play-off gegen Celtic an?
Der Vertrag des 29-Jährigen bei den „Wolves“ läuft noch ein Jahr, ein Wechsel in eine Topliga scheint aufgrund des Gehalts in Millionenhöhe wahrscheinlicher.
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Um 19.12 Uhr war es dann so weit, wurde der Stürmer mit einem Shirt und lauten Gesängen ein letztes Mal geehrt.
„Es muss einfach passen“
„Wir wissen ganz genau, dass er andere Ziele verfolgt. Ich glaube, sein Hunger gilt einer anderen Liga“, so Trainer Didi Kühbauer. Kalajdzic sagte auf Sky: „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Linz. Der LASK war genau das, was ich gebraucht habe. Aber es gibt Gespräche mit mehreren Vereinen – wo es hingeht, weiß ich selbst noch nicht – es muss einfach passen, damit ich den nächsten Schritt machen kann. Auch wenn ich nichts ausschließen will, die Idee ist es nicht, beim LASK zu bleiben, auch wenn ich mich hier sehr wohlfühle.“
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