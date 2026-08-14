Google in Kronstorf: „Projekt braucht Transparenz“

Zu dem angeblichen Wirbel zu den Leistungszahlen sagt Achleitner: „Es wird auch ein Magnet für Betriebsansiedelungen sein. Der Energiebedarf wird schrittweise steigen, Google hat angekündigt, den Betrieb in der Anfangsphase mit einer Leistung von 150 Megawatt hochzufahren. Im Vollausbau könnte sich die Anschlussleistung auf bis zu 500 Megawatt erhöhen. Der tatsächliche Strombedarf hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem der Auslastung des Rechenzentrums, also die zu einem bestimmten Zeitpunkt nachgefragte Rechenleistung, oder etwa dem Kühlbedarf, der je nach Außentemperatur variieren wird.“