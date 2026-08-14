Mutmaßliche Seriendiebinnen bei Tat ertappt

Kein Einzelfall

Nach Durchsicht von früheren Videoaufzeichnungen konnten die Polizisten einen weiteren Diebstahl in demselben Geschäft am 18. Juli 2026 zuordnen. An diesem waren jedoch nur zwei der drei verdächtigten Rumäninnen beteiligt.

Laufende Ermittlungen

Die Beschuldigten wurden zum Zweck der sofortigen Vernehmung zur Polizeiinspektion Braunau gebracht. Die zwei Hauptbeschuldigten stritten jegliche Diebstähle ab und verweigerten sogar eine Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurden die 21-Jährige aus Salzburg und die 22-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Die 19-Jährige wurde auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.