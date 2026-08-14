Mutmaßliche Seriendiebinnen bei Tat ertappt

Drei Rumäninnen wurden am Diensttagnachmittag in einem Geschäft in Braunau beim Diebstahl ertappt. Für zwei der Frauen war es offenbar nicht der erste Besuch: Laut Sicherheitskameras sollen sie bereits zuvor in diesem Geschäft gestohlen haben. Die zwei wurden in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
Am 11. August 2026 um 16:30 Uhr wurden drei rumänische Staatsbürgerinnen im Alter von 19, 21 und 22 Jahren von einer 52-jährigen Mitarbeiterin eines Geschäftes in Braunau beim Stehlen erwischt. Diese verständigte sofort die Polizei.
Kein Einzelfall
Nach Durchsicht von früheren Videoaufzeichnungen konnten die Polizisten einen weiteren Diebstahl in demselben Geschäft am 18. Juli 2026 zuordnen. An diesem waren jedoch nur zwei der drei verdächtigten Rumäninnen beteiligt.
Laufende Ermittlungen
Die Beschuldigten wurden zum Zweck der sofortigen Vernehmung zur Polizeiinspektion Braunau gebracht. Die zwei Hauptbeschuldigten stritten jegliche Diebstähle ab und verweigerten sogar eine Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurden die 21-Jährige aus Salzburg und die 22-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Die 19-Jährige wurde auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.
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