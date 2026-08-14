Kleinbus kracht in Lastwagen: Sieben Verletzte

In den frühen Freitagmorgenstunden ereignete sich auf der Westautobahn bei Sattledt ein Unfall zwischen einem Kleinbus und einem Lastwagen. Der voll besetzte Kleinbus krachte in das Heck des Schwerfahrzeugs, sieben Insassen wurden verletzt.
Gegen 4.30 Uhr früh wurde die Feuerwehr Sattledt auf die A1 Westautobahn zu einer Personenrettung alarmiert. Ein voll besetzter Kleinbus war in das Heck eines Sattelauflieger gekracht und wurde dabei erheblich beschädigt.
Feuerwehr barg Verletzte
Laut ersten Informationen wurde zumindest eine Person im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt gab es sieben Verletzte, darunter auch mehrere Kinder. Der Lkw-Lenker kam unverletzt davon.
Autobahn gesperrt
Während der Arbeiten war die Westautobahn in dem Bereich in Fahrtrichtung Wien gesperrt und der Verkehr über Umleitungen geführt. Vor den Abzweigungen kam es zu kilometerlangen Staus.
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