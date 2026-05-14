Fieser Gaffer! Betrunkener störte Feuerwehrleute

Am späten Mittwochabend geriet der Heizungsraum im Keller eines Zeller Wohnhauses in Salzburg in Brand. Die Feuerwehr rückte aus – und musste vor Ort nicht nur gegen die Flammen kämpfen, sondern sich auch mit einem stark alkoholisierten Gaffer herumschlagen ...
Der Brand wurde am Abend zunächst der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr rückte schließlich aus – die Feuerwehrleute konnten den Brand im Heizungsraum im Keller des Hauses löschen. Der 65-jährige Besitzer musste mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.
Technischer Defekt
Drei weitere Hausbewohner blieben unverletzt. Laut ersten Erhebungen dürfte ein technischer Defekt in der Heizungsanlage zu dem Brand geführt haben.
Einsatz mit Handy mitgefilmt
Absolut ärgerlich: Ein Schaulustiger – augenscheinlich schwer betrunken – störte die Feuerwehr massiv bei der Arbeit. Der Pinzgauer (45) begab sich mitten in das Einsatzgeschehen und filmte mit seinem Handy den Einsatz. Der Mann zeigte sich sehr uneinsichtig und unkooperativ. Auf ihn wartet nun eine Anzeige.
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