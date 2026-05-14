Iran-Regime will nichts mit Blockade zu tun haben

Die Infografik zeigt Prognosen zum weltweiten Ölmarkt für das Jahr 2026 unter der Annahme einer Blockade der Straße von Hormuz bis Ende Mai. Das erste Balkendiagramm stellt dar, dass der monatliche Ölbedarf ab Juni über der Ölproduktion liegt. Das zweite Balkendiagramm zeigt, dass Ölreserven ab März bis Oktober deutlich entnommen werden und erst ab November wieder aufgefüllt werden. Das letzte Balkendiagramm verdeutlicht, dass die gespeicherten Ölprodukte in den OECD-Ländern ab März bis Oktober stark sinken und danach auf niedrigem Niveau bleiben. Quelle: EIA.