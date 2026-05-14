Drei Meter hoch
Indonesien: Berg aus Geld für die Regierung
Die Regierung Indonesiens bekommt einen sprichwörtlichen Berg aus Geld. Aufgestapelt sind die Rupiah-Banknoten im Wert von umgerechnet etwa einer halben Million Euro rund drei Meter hoch. Das Geld stammt aus illegalem Waldraub.
Die Generalstaatsanwaltschaft von Jakarta übergab den Geldberg am Mittwoch an die Staatskasse. Die mehr als zehn Billionen Rupiah wurden teilweise beschlagnahmt bzw. setzen sich aus Verwaltungsstrafen und Steuereinnahmen zusammen.
Regierung bekam außer Geld auch Land
Zusätzlich zum Geld wurden der Regierung mehr als 23000 Quadratkilometer Land, das illegal abgeholzt und mit Plantagen voller Palmen aufgeforstet wurde, übergeben.
Indonesien produziert gemeinsam mit Malaysia 80 Prozent des globalen Bedarfs an Palmöl. In den beiden Ländern wurden für die dafür benötigten Plantagen Millionen Hektar Regenwald vernichtet und somit der Lebensraum vieler Tiere wie etwa Orang Utans zerstört.
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