Wenn demente Nachbarn zur Gefahr für alle werden

Samstagmittag piepste wieder einmal der Rauchmelder einer Wohnung in einem Welser Wohnhaus. Doch dieses Mal war der Bewohner der besagten Wohnung gar nicht zu Hause. Der betagte Mann hatte am Herd Würstel zubereitet, war dann aber zu einem nahe gelegenen Wirt essen gegangen. Die Feuerwehr musste anrücken, die versperrte Eingangstüre öffnen und die bereits stark verrauchte Wohnung entlüften.