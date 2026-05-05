Wenn demente Nachbarn zur Gefahr für alle werden

Kameraden von zwei Feuerwehren mussten am Samstag eine Wohnung in Wels (OÖ) entlüften, weil ein betagter Bewohner sein Essen am Herd vergessen hatte – laut Mietern nicht zum ersten Mal. Doch was können besorgte Nachbarn tun, um nicht in ständiger Angst vor einem Feuer zu leben? Die „Krone“ hat die Antworten.
Samstagmittag piepste wieder einmal der Rauchmelder einer Wohnung in einem Welser Wohnhaus. Doch dieses Mal war der Bewohner der besagten Wohnung gar nicht zu Hause. Der betagte Mann hatte am Herd Würstel zubereitet, war dann aber zu einem nahe gelegenen Wirt essen gegangen. Die Feuerwehr musste anrücken, die versperrte Eingangstüre öffnen und die bereits stark verrauchte Wohnung entlüften.
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