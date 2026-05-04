Polizei fand Krokodil mit menschlichen Überresten

Opfer wurde bei Überschwemmung aus Auto gespült

Das 4,5 Meter lange Krokodil, das mehr als eine halbe Tonne wog, wurde in den Kruger-Nationalpark gebracht, wo schließlich tatsächlich menschliche Überreste im Darm des Tieres gefunden wurden. Diese sollen nun auf DNA untersucht werden, um festzustellen, ob es sich dabei um jene des 59-jährigen Vermissten handelt. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei hoch: Der Mann sei die einzige Person, die in der Gegend als vermisst gemeldet wurde. Der Geschäftsmann wurde etwa eine Woche zuvor bei Überschwemmungen aus seinem Fahrzeug gespült.