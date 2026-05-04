Per Heli geborgen
Polizei fand Krokodil mit menschlichen Überresten
Einen gefährlichen und etwas schaurigen Einsatz hat die Polizei in Südafrika absolvieren müssen: Aus einem Fluss wurde ein Krokodil per Hubschrauber geborgen, in dem sich menschliche Überreste befanden. Nun soll überprüft werden, ob diese von einem vermissten Geschäftsmann stammen.
Der riskante Hubschraubereinsatz fand am 3. Mai am von Krokodilen „verseuchten“ Fluss Komati in Südafrika statt, wie das Magazin „People“ berichtete. Dort war zuvor ein 59-Jähriger von den Fluten mitgerissen worden - der Mann gilt seitdem als vermisst.
Krokodil zeigte merkwürdiges Verhalten und vollen Bauch
Den Behörden war ein Krokodil aufgefallen, das offenbar kürzlich eine üppige Mahlzeit verschlungen haben muss. „Abgesehen davon, dass der Bauch des Krokodils extrem voll war“, erklärte der Polizeihauptmann Johan Potgieter, „bewegte sich das Krokodil trotz des Lärms der Drohnen und des Hubschraubers nicht und versuchte auch nicht, in den Fluss abzutauchen“.
Es folgte eine „äußerst gefährliche und komplexe Operation“, wie die Exekutive mitteilte. Potgieter wurde per Helikopter abgeseilt, um das Tier zu bergen. Das Tier wurde vor der Bergung eingeschläfert, „um es der Polizei und anderen Experten zu ermöglichen, die sterblichen Überreste einer mutmaßlich vermissten Person zu bergen“, wurde in einer Aussendung erklärt. Wegen der vielen Artgenossen im Fluss gestaltete sich der Einsatz dennoch sehr riskant.
Opfer wurde bei Überschwemmung aus Auto gespült
Das 4,5 Meter lange Krokodil, das mehr als eine halbe Tonne wog, wurde in den Kruger-Nationalpark gebracht, wo schließlich tatsächlich menschliche Überreste im Darm des Tieres gefunden wurden. Diese sollen nun auf DNA untersucht werden, um festzustellen, ob es sich dabei um jene des 59-jährigen Vermissten handelt. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei hoch: Der Mann sei die einzige Person, die in der Gegend als vermisst gemeldet wurde. Der Geschäftsmann wurde etwa eine Woche zuvor bei Überschwemmungen aus seinem Fahrzeug gespült.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.