Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein

„Böswillige Vernachlässigung“

Die heute 49-jährige Mutter habe ihre Tochter mit „böser Vernachlässigung“ schwer geschädigt, sagte Staatsanwältin Christina Lukas. Aus dem Gericht hieß es, dass das Mädchen durch die lange Isolation um ihre Kindheit gebracht worden sei. Man habe sich ein umfassendes Bild der Situation machen und die Frage nach dem Warum klären können. Auch die Mutter habe den gesamten Zeitraum über in sozialer Isolation verbracht. Körperlich misshandelt worden sei das Mädchen nicht. Es habe Hausunterricht bekommen, die Großmutter mit ihm gespielt. Auch Feste wie Weihnachten und Geburtstage sollen gefeiert worden sein.