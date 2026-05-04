Sharon Stone begeistert mit echtem Bikini-Foto!

Hollywood-Ikone Sharon Stone sorgt erneut für Aufsehen: Die 68‑Jährige teilte auf Instagram ein nicht mit Filtern nachbearbeitetes Bikini-Foto – und löste damit eine Welle an Begeisterung aus.
„Der Sommer biegt um die Ecke“, schrieb der „Basic Instinct“-Star zu dem Schnappschuss, der sie entspannt am Pool zeigt. Stone trägt darauf einen farbenfrohen Bikini in Grün-, Blau- und Lilatönen und verdeckt ihre hellblauen Augen spielerisch mit zwei Blättern.
Unter dem Posting sammelten sich innerhalb kürzester Zeit Komplimente. „Du hast es immer noch drauf“, schrieb ein Fan. Andere schwärmten: „Perfekt“ oder „Forever young!“.
Stone, die im Februar beim Opernball in Wien für Wirbel sorgte, setzt seit Jahren auf Body Positivity. Bereits 2019 sagte sie im Interview mit Allure: „Ich bin meinem Körper so dankbar. Als ich jünger war, sagten mir alle, was an meinem Körper nicht stimmt.“
Mit ihrem neuen Foto zeigt die Schauspielerin einmal mehr, wie selbstbewusst und authentisch sie mit ihrem Alter umgeht – und begeistert damit Millionen Follower.
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