„So happy!“ Shiffrin outet sich als Antonelli-Fan

Generell zeigte sich die US-Amerikanerin begeistert vom Wochenend-Ausflug nach Miami gemeinsam mit Partner Kilde. Das Paar hat den Abstecher zur Formel 1 sichtlich genossen. Eine willkommene Abwechslung. Immerhin steht bei beiden schon die Vorbereitung auf die neue Ski-Saison an.