„So happy!“ Shiffrin outet sich als Antonelli-Fan

Da hat Formel-1-Shootingstar Andrea Kimi Antonelli wohl einen neuen Superfan gewonnen! Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde haben das Rennwochenende in Miami vor Ort verfolgt und dabei den Sieg des jungen Italieners bestaunen dürften. Besonders Shiffrin zeigte sich anschließend begeistert.
„Sooo happy for you Kimi Antonelli“, schreibt Shiffrin zu einer Story auf Instagram, die sie zusammen mit dem Miami-Triumphator zeigt. „Es ist wirklich beeindruckend, das zu sehen“, spricht sie dem 19-Jährigen ihren Respekt aus.
Gemeinsam mit Kilde in Miami
Nach seinem starken Auftritt in Florida hat Antonelli offenbar einen weiteren Superfan gewonnen. Denn Shiffrin postete anschließend noch ein weiteres gemeinsames Foto. „WAS FÜR EIN RENNEN! Gratuliere!“, ergänzte sie diesen Insta-Post.
Generell zeigte sich die US-Amerikanerin begeistert vom Wochenend-Ausflug nach Miami gemeinsam mit Partner Kilde. Das Paar hat den Abstecher zur Formel 1 sichtlich genossen. Eine willkommene Abwechslung. Immerhin steht bei beiden schon die Vorbereitung auf die neue Ski-Saison an.
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