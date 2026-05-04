ÖSV-Meister weiterhin ohne Platz im Kader

In den vergangenen Jahren ging er einen enormen Aufwand. Die Ski richtete er sich selbst her, bei mehreren internationalen Gruppen – wie etwa bei den Briten, US-Amerikanern und auch dem Belgier Armand Marchand – konnte er immer wieder mittrainieren. Nicht zuletzt war und ist die finanzielle Aufgabe aber riesengroß. „Ich muss pro Saison mit etwa 30.000 Euro rechnen und schaue genau drauf, wo ich sparen kann. Ich habe bislang aber immer Verluste gemacht“, sagt der Skifahrer, der seinem Umfeld (Familie, Skiclub, Bergbahnen Werfenweng) dankbar ist. Selbst arbeitet er beim Maschinenring und versucht so, sich einen Teil der Summe zu finanzieren.