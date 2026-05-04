Was glauben Sie: Was kommt nach dem Tod?

Ob Wiedergeburt, der Blick vom Himmel auf das irdische Dasein oder auch als zwischen den Menschen schwirrende Geisterform: Die Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergeht, sind sehr vielfältig. Das Wissen darüber ist hingegen naturgemäß begrenzt. Es ist ungewiss, ob überhaupt etwas abseits der Erinnerungen und Gedanken der Hinterbliebenen bestehen bleibt, dennoch gibt der Glaube an eine weiterführende Existenzform sowohl den Sterbenden als auch den Angehörigen Trost.