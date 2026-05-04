Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Was glauben Sie: Was kommt nach dem Tod?

Forum
04.05.2026 17:00
Für die Hinterbliebenen ist das Grab oft ein wichtiger Ort der Trauer.
Für die Hinterbliebenen ist das Grab oft ein wichtiger Ort der Trauer.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

“Krone“-Redakteurin Conny Bischofsberger hat sich mit dem bald 100-jährigen Benediktinermönch David Steindl-Rast über das Leben und den Tod unterhalten. Er ist sich sicher, was nach dem Sterben kommt: „Nichts!“. Teilen Sie diese Meinung, oder glauben Sie, dass es für die Seele nach dem Tod noch weitergeht? Sagen Sie es uns in den Kommentaren!

0 Kommentare

Ob Wiedergeburt, der Blick vom Himmel auf das irdische Dasein oder auch als zwischen den Menschen schwirrende Geisterform: Die Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergeht, sind sehr vielfältig. Das Wissen darüber ist hingegen naturgemäß begrenzt. Es ist ungewiss, ob überhaupt etwas abseits der Erinnerungen und Gedanken der Hinterbliebenen bestehen bleibt, dennoch gibt der Glaube an eine weiterführende Existenzform sowohl den Sterbenden als auch den Angehörigen Trost.

Ihre Meinung ist gefragt!
Woran glauben Sie? Was denken Sie, was mit der Seele eines Menschen (sofern diese existiert) nach dem Tod passiert? Welche Vorstellung empfinden Sie als besonders schön? Von welcher wünschen Sie sich, dass sie wahr ist? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
04.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
215.421 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
126.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
86.577 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1449 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1277 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1147 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wie viel sind Sie bereit, für Tickets auszugeben?
Frage des Tages
Song Contest: Haben Sie schon einen Favoriten?
Diskutieren Sie mit!
Tierschutz: Wichtige Maßnahme oder Imagepflege?
Frage des Tages
HiPP-Erpresser gefasst: Kaufen Sie nun Babybrei?
Frage des Tages
US-Truppenabzug: Schwächt das Europa?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf