Was glauben Sie: Was kommt nach dem Tod?

“Krone“-Redakteurin Conny Bischofsberger hat sich mit dem bald 100-jährigen Benediktinermönch David Steindl-Rast über das Leben und den Tod unterhalten. Er ist sich sicher, was nach dem Sterben kommt: „Nichts!“. Teilen Sie diese Meinung, oder glauben Sie, dass es für die Seele nach dem Tod noch weitergeht? Sagen Sie es uns in den Kommentaren!
Ob Wiedergeburt, der Blick vom Himmel auf das irdische Dasein oder auch als zwischen den Menschen schwirrende Geisterform: Die Vorstellungen, wie es nach dem Tod weitergeht, sind sehr vielfältig. Das Wissen darüber ist hingegen naturgemäß begrenzt. Es ist ungewiss, ob überhaupt etwas abseits der Erinnerungen und Gedanken der Hinterbliebenen bestehen bleibt, dennoch gibt der Glaube an eine weiterführende Existenzform sowohl den Sterbenden als auch den Angehörigen Trost.
Ihre Meinung ist gefragt!
Woran glauben Sie? Was denken Sie, was mit der Seele eines Menschen (sofern diese existiert) nach dem Tod passiert? Welche Vorstellung empfinden Sie als besonders schön? Von welcher wünschen Sie sich, dass sie wahr ist? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.