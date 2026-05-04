Playoff-Start in der HLA ++ Graz übernimmt Laterne

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der gestarteten Playoff-Phase in der HLA Meisterliga. Dabei setzt sich zwei Mal das Heim- und zwei Mal das Auswärtsteam durch. In „Handball – Das Magazin“ blicken Moderator Martin Grasl und Experte Peter Schildhammer auf die spannenden Begegnungen zurück. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Abstiegsrunde und die Mitte Mai stattfindenden WM-Playoff-Spiele der Herren-Nationalteams gegen Polen.