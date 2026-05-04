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Billie Eilish im Kino

Tickets für das einzigartige 3D Erlebnis gewinnen

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04.05.2026 16:45
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 7. Mai kommt der Konzertfilm „Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D)“ in die österreichischen Kinos und die „Krone“ verlost hierfür Kinotickets und mehr! 

Noch als Teenager wurde Billie Eilish zu einem globalen Popstar mit Ihrer Debutsingle „Ocean Eyes“. Ihr einzigartiger Mix aus Pop, Rock und Indie Musik machte Sie bevor Sie 20 Jahre wurde zu einem Weltstar. Ihr letztes Album „Hit Me Hard and Soft“, mit dem Sie auf eine ausverkaufte Welttournee ging, sprengte die Charts weltweit. 

(Bild: © 2026 HENRY HWU)

James Cameron nicht verborgen – und während der Produktion von Avatar: Fire and Ash brachte er Billie und ihre Mutter auf eine außergewöhnliche Idee: Ihr Konzert in spektakulärem 3D auf die große Kinoleinwand zu bringen. Obwohl sie ursprünglich nie daran dachte, einen Film zu drehen, konnte der Starregisseur sie gemeinsam mit ihrer Mutter schließlich überzeugen. So entstand der neue Kinofilm „Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour“

(Bild: © 2026 HENRY HWU)

Mehr als nur ein Konzert
Neben den energiegeladenen Auftritten zeigt der Film auch intime Backstage-Momente, Proben und den kreativen Prozess hinter der Tour. Selbst skurrile Details wie der berühmte „Puppy Room“ – ein Raum voller Hunde zur Entspannung – finden ihren Weg auf die Leinwand.

Technik-Revolution in 3D
Für Cameron war das Projekt auch ein technisches Experiment: Neue 3D-Kameras, speziell entwickelte Systeme und innovative Perspektiven – teils direkt auf der Bühne – sorgen dafür, dass Zuschauer das Gefühl bekommen, mitten im Geschehen zu stehen. „Man ist nicht nur dabei – man ist Billie“, so das erklärte Ziel.

Gewinne ein Fanpaket bestehend aus Kinotickets und der Vinyl Platte von Billie Eilish neuestem ...
Gewinne ein Fanpaket bestehend aus Kinotickets und der Vinyl Platte von Billie Eilish neuestem Album.(Bild: HENRY HWU))

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für den Konzertfilm „Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“ ein Fanpaket bestehend aus 1x2 Kinokarten für den Film sowie einer Vinyl Platte Ihres neuesten Albums „Hit me Hard and Soft“. Zusätzlich verlosen wir auch noch 1x2 Kinokarten für den Film. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 7. Mai, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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