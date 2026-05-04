Tickets für das einzigartige 3D Erlebnis gewinnen

James Cameron nicht verborgen – und während der Produktion von Avatar: Fire and Ash brachte er Billie und ihre Mutter auf eine außergewöhnliche Idee: Ihr Konzert in spektakulärem 3D auf die große Kinoleinwand zu bringen. Obwohl sie ursprünglich nie daran dachte, einen Film zu drehen, konnte der Starregisseur sie gemeinsam mit ihrer Mutter schließlich überzeugen. So entstand der neue Kinofilm „Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour“