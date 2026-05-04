Zwei von drei Wienern wächst die Stadt zu stark

Etwa 2,03 Millionen Menschen leben aktuell in der Bundeshauptstadt. Geht es nach der Mehrheit der Wiener, kann das ruhig so bleiben, wie eine IFDD-Umfrage im Auftrag der „Krone“ zeigt. Denn für 37 Prozent der 1017 Befragten steigt das Bevölkerungswachstum „deutlich zu stark“ an.