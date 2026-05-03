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Horrific Crime Against a Couple

Styrian (17): “I dreamed of murder as early as age ten”

Nachrichten
03.05.2026 06:45
On the night of April 22, Georg A. turned his horrific fantasies into reality: he stabbed a man ...
On the night of April 22, Georg A. turned his horrific fantasies into reality: he stabbed a man to death and seriously injured a woman.(Bild: Bubbers – stock.adobe.com)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

He had been regarded by those around him as particularly well-behaved, helpful, and polite—until he committed a horrific crime against a retired couple in his hometown. “Because I finally wanted to kill not just animals, but people too,” says the 17-year-old butcher’s apprentice. 

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Nothing, absolutely nothing seemed different on April 21—in the life or behavior of Georg A. (name changed). As on every weekday, the 17-year-old got up early and reported for duty on time—at 6 a.m. At a butcher shop in his hometown—St. Peter am Ottersbach in Styria—where he had been doing an apprenticeship for a year and a half. As always, he dutifully carried out all the tasks assigned to him there. As always, he spoke little with his colleagues while doing so.

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