Styrian (17): “I dreamed of murder as early as age ten”

Nothing, absolutely nothing seemed different on April 21—in the life or behavior of Georg A. (name changed). As on every weekday, the 17-year-old got up early and reported for duty on time—at 6 a.m. At a butcher shop in his hometown—St. Peter am Ottersbach in Styria—where he had been doing an apprenticeship for a year and a half. As always, he dutifully carried out all the tasks assigned to him there. As always, he spoke little with his colleagues while doing so.