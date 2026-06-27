Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Rangnick hägt Verdacht

Bevorzugt der VAR vermeintlich stärkere Teams?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 01:09
Das hohe Bein von Pavlovic wurde nicht geahndet, der anschließende Treffer zählte.
Das hohe Bein von Pavlovic wurde nicht geahndet, der anschließende Treffer zählte.(Bild: AP/Yuki Iwamura)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lassen sich Schiedsrichter von vermeintlich starken Mannschaften einschüchtern? Bleibt der VAR bei strittigen Entscheidungen gegen WM-Favoriten eher stumm als bei Underdogs? Diesen Verdacht hegt zumindest Österreichs Teamchef Ralf Rangnick ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Hit gegen Argentinien hatten die ÖFB-Teamspieler in der Entstehung des Treffers zum 1:0 durch Lionel Messi ein Foulspiel an Xaver Schlager reklamiert. Während die Argentinier jubelten, blieb der VAR allerdings stumm – ähnlich wie im Gruppenspiel zwischen Ecuador und Deutschland ...

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Denn auch da war dem zwischenzeitlichen 1:0 für unsere Nachbarn eine durchaus strittige Szene vorangegangen. Wenige Sekunden bevor der Ball im Tor zappelte hatte Aleksandar Pavlovic Ecuadors Pedro Vite mit dem Fuß am Kopf getroffen, der Verteidiger ging daraufhin zu Boden. 

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer
Zweijahresvertrag
Laimer zu Bayern-Deal: „Schaut nicht schlecht aus“
26.06.2026
Aufreger bei WM
Wie kann diese Deutschland-Aktion kein Foul sein?
25.06.2026
Vor Algerien-Showdown
Rangnick will von ÖFB-Rechenspielen nichts wissen!
26.06.2026

„Unguter Verdacht“
Doch erneut meldete sich keine Stimme im Headset des Schiedsrichters, der Treffer wurde ohne einer weiteren Gutachtung gegeben. Rangnick will mittlerweile ein Muster entdeckt haben, auf einer Pressekonferenz meinte der 67-Jährige nun: „Im Moment drängt sich der ungute Verdacht auf, dass man sich in solchen Situationen nicht immer traut, gegen die vermeintlich größere Nation die Entscheidung zu treffen – die man eigentlich hätte treffen müssen.“

Ralf Rangnick hat einen Verdacht.
Ralf Rangnick hat einen Verdacht.(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

Rangnick habe im Gruppenverlauf bereits mehrere Spiele gesehen, in denen der Einsatz des Video-Schiedsrichters nicht einheitlich gehandhabt wurde. „Da wünsche ich mir schon, dass die VARs schon ihr Amt ausüben, und zwar unabhängig davon, wer da gerade gegen wen spielt“, hofft der Deutsche auf Besserung. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 01:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Alle Tore
Türkei – USA 3:2 – die Highlights im Video
Alle Tore
Tunesien – Niederlande 1:3 – die Highlights
Tore und Highlights
Video: Hier blamieren sich Deutsche gegen Ecuador
WM: Gruppe A
0:3! Tschechien enttäuscht – Alle Tore im Video
WM: Gruppe C
Brasilien überzeugt mit 3:0! Alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
121.973 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.887 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
82.942 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
987 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
924 mal kommentiert
Ausland
200 Tote in Spanien, extreme Tropennächte in Wien
822 mal kommentiert
Europa wird von einer beispiellosen Hitzewelle überrollt. Wer kann, soll jede Gelegenheit zur ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Rangnick hägt Verdacht
Bevorzugt der VAR vermeintlich stärkere Teams?
Nach 2:3 gegen Türkei
„Kann nicht sein“: US-Trainer ledert gegen Medien
Gruppe H im Ticker
WM LIVE: Uruguay gegen Spanien ab 2 Uhr LIVE
Gruppe H im Ticker
WM LIVE: Kap Verde gegen Saudi-Arabien ab 2 Uhr
Das große WM-Rechnen
Krimi: Diese Gruppendritten wären aktuell weiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf