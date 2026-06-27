Bevorzugt der VAR vermeintlich stärkere Teams?

„Unguter Verdacht“

Doch erneut meldete sich keine Stimme im Headset des Schiedsrichters, der Treffer wurde ohne einer weiteren Gutachtung gegeben. Rangnick will mittlerweile ein Muster entdeckt haben, auf einer Pressekonferenz meinte der 67-Jährige nun: „Im Moment drängt sich der ungute Verdacht auf, dass man sich in solchen Situationen nicht immer traut, gegen die vermeintlich größere Nation die Entscheidung zu treffen – die man eigentlich hätte treffen müssen.“