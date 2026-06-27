Gigantisch! So verteilt die FIFA ihre WM-Prämien

10 Millionen für Vorbereitung

Zwar können die Prämien einer Weltmeisterschaft hier nicht ganz mithalten. Aber für die nationalen Verbände stellt auch dieses Ereignis eine Goldgrube dar. Jede der 48 teilnehmenden Länder erhielt schon für die Vorbereitung rund 10 Millionen Franken (10,8 Millionen Euro). Zudem gibt es Zuschüsse aus einen mit 16 Millionen Franken, die die FIFA mit Sitz in Zürich verteilt.