Österreichs Unis feiern ihren eigenen Super Bowl

Beiden Projekten liegt „die Vision, bestehende Strukturen zu verbessern, von einer neuen Realität zu träumen und diese Träume knallhart umzusetzen“ zugrunde. Das Spiel um Platz drei zwischen der Uni Wien und der TU wird um 13 Uhr angepfiffen, wer das Feld mit einem Championship-Ring am Finger verlassen darf, entscheidet sich anschließend ab 17 Uhr.