Österreichs Unis feiern ihren eigenen Super Bowl

Tailgaiting, Cheerleader, Halftime Shows – klingt nach einem klassischen Football-Spiel, wie wir es aus den USA kennen … nur, dass nicht die LSU auf Ohio State, sondern die JKU auf die WU trifft. Der ACSL Summer Bowl, das Football-Finale der österreichischen College-Liga, lädt heute auf die Hohe Warte.
„Das Schönste an der US-amerikanischen Flagge sind die rot-weiß-roten Streifen“, hatte es Falco einst formuliert. Wieso also nicht dem US-Sport einen eigenen Stempel auftragen? Eine 2015 entstandene Idee, die mittlerweile Tausende Studenten Jahr für Jahr in Österreichs Basketballhallen und auf Footballfelder lockt, um die eigene Uni zum Sieg zu treiben.
Waren zum Basketball-Endspiel Ende März bereits 3000 Studenten in die Sport Arena gepilgert, rechnet ACSL-Gründer Lawrence Gimeno auch beim Football-Showdown mit einer vollen Hütte. Rund 6000 Zuschauer werden ihren Unis bei ohnehin extremen Temperaturen von 37 Grad einheizen.
„Wir revolutionieren Studieren“
Die Mission hinter der ACSL (Austrian College Sports League)? „Wir revolutionieren Studieren und Sportevents in Österreich und geben den Menschen die Erfahrung ihres Lebens“, so Tausendsassa Gimeno, der zuletzt ganz nebenbei mit seinem für die WM entworfenen „Kaisertrikot“ einen Hype unter rot-weiß-roten Fußball-Fans auslöste.
Beiden Projekten liegt „die Vision, bestehende Strukturen zu verbessern, von einer neuen Realität zu träumen und diese Träume knallhart umzusetzen“ zugrunde. Das Spiel um Platz drei zwischen der Uni Wien und der TU wird um 13 Uhr angepfiffen, wer das Feld mit einem Championship-Ring am Finger verlassen darf, entscheidet sich anschließend ab 17 Uhr.
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