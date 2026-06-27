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Patzer gegen Spanien

Höchststrafe für Uruguay-Goalie Fernando Muslera

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.06.2026 03:30
Fernando Muslera machte beim 0:1 gegen Spanien keine gute Figur.
Fernando Muslera machte beim 0:1 gegen Spanien keine gute Figur.(Bild: AP/Silvia Izquierdo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fernando Muslera kann einem leidtun. Nachdem der Uruguay-Keeper beim Treffer von Alex Baena im WM-Gruppenspiel gegen Spanien wahrlich keine gute Figur gemacht hatte, war der Arbeitstag für den 40-Jährigen nach 45 Minuten zu Ende ... 

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Für Fernando Muslera verlief die WM alles andere als nach Plan. Nachdem sich der Schlussmann der Uruguayer bereits gegen Saudi-Arabien und Kap Verde unsicher gewirkt hatte, machte der Routinier auch gegen Spanien nicht gerade Werbung für sich. 

In der 42. Minute hatte Spaniens Baena den Ball zentral auf das Tor gefeuert – für einen Goalie von Musleras Erfahrung eine leichte Übung, möchte man meinen. Anstatt das Leder jedoch aus der Gefahrenzone zu fausten, lenkte der Keeper den Ball in die eigenen Maschen.

Trainer zieht Konsequenz
Für Teamchef Marcelo Bielsa war es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, zur zweiten Halbzeit schickte er Ersatzgoalie Sergio Rochet auf den Rasen. Für Muslera die Höchststrafe ...

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