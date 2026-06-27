„Müssen aufwachen!“ Scharfe Kritik an Bayern-Stars

„Kinderfußballer”: Reporterlegende greift Musiala frontal an

Wäre da noch Jamal Musiala. Der 23-Jährige hatte sich im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und war mehr als ein halbes Jahr lang ausgefallen. Erst Anfang des Jahres feierte der Jungstar sein Comeback. Seitdem läuft er seiner Bestform aber noch klar hinterher. Auch bei der WM konnte er seinen Stempel noch nicht aufdrücken.