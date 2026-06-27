Auf diesen Star muss Thomas Tuchel verzichten

Bitterer Rückschlag für die „Three Lions“. Für Englands Teamchef Thomas Tuchel könnte sich jetzt die Nicht-Nominierung von Trent Alexander-Arnold rächen. Mit Reece James fällt ein weiterer Verteidiger für mindestens zwei Spiele aus.
Viel Kritik fasste Thomas Tuchel aus! Die Kaderzusammenstellung und Nicht-Nominierung einiger wichtiger Kräfte könnte sich für den 52-jährigen Deutschen jetzt rächen. In seinem 26-Mann-Kader fehlte ein klarer Ersatz für Außenverteidiger Reece James.
Oberschenkel-Verletzung
Und jetzt fällt Tuchels Hoffnung – wie englische Medien berichten – mindestens für die nächsten zwei Spiele aus. Da treffen die Inselkicker im finalen Gruppenspiel am Samstag auf Panama (23 Uhr). Auch das Sechzehntelfinale wird James wegen einer Oberschenkelverletzung verpassen.
Verzicht auf Real-Star
Besonders kritisch: Tuchel hatte viele überrascht, als er auf eine WM-Nominierung von Real Madrid-Star Trent Alexander-Arnold verzichtet hatte. Als Alternative nahm er den Newcastle-Verteidiger Tino Livramento mit.
Ersatz out
Als Livramento aber vor Turnierstart wegen einer Verletzung abwinken musste, nominierte Tuchel dafür Chelsea-Innenverteidiger Trevoh Chalobah. Erneut wurde Alexander-Arnold nicht berücksichtigt.
Überschaubare Optionen
James stand in den beiden letzten England-Partien in der Startelf. Tuchels Optionen sind überschaubar: Jarell Quansah (Leverkusen) saß zuletzt je 90 Minuten auf der Bank. Auch Djed Spence sowie Innenverteidiger Ezri Konsa könnten nach außen rücken.
Muss England gegen Ecuador?
Mit einem Sieg gegen Panama würde sich England jedenfalls den Gruppensieg sichern. Im Sechzehntelfinale in Atlanta am kommenden Mittwoch würde dann einen der acht besten Gruppendritten treffen. Aktuell wäre das Deutschland-Schreck Ecuador.
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