Auf diesen Star muss Thomas Tuchel verzichten

Oberschenkel-Verletzung

Und jetzt fällt Tuchels Hoffnung – wie englische Medien berichten – mindestens für die nächsten zwei Spiele aus. Da treffen die Inselkicker im finalen Gruppenspiel am Samstag auf Panama (23 Uhr). Auch das Sechzehntelfinale wird James wegen einer Oberschenkelverletzung verpassen.