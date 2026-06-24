Trotz Niederlage gegen Messi: Zuversicht bleibt

Marc Pircher schüttelte auf dem Fan-Fest in Dallas einen deutschsprachigen Party-Kracher nach dem anderen aus dem Ärmel, da war das 0:2 gegen die Argentinier fast schon wieder vergessen, die Stimmung top.



Aber auch so überwogen bei den rot-weiß-roten Anhängern der Stolz über die ambitionierte ÖFB-Leistung gegen den Weltmeister und die Zuversicht für das dritte und letzte Gruppenmatch in Kansas City gegen Algerien.