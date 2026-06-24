Trotz Niederlage gegen Messi: Zuversicht bleibt

Obwohl es gegen Weltmeister Argentinien nichts zu holen gab, herrscht bei Österreichs Fans in Dallas Aufbruchstimmung. Stolz auf die starke ÖFB-Leistung, Zuversicht vor Algerien – und das Privileg, etwas Historisches erlebt zu haben...
Marc Pircher schüttelte auf dem Fan-Fest in Dallas einen deutschsprachigen Party-Kracher nach dem anderen aus dem Ärmel, da war das 0:2 gegen die Argentinier fast schon wieder vergessen, die Stimmung top.
Aber auch so überwogen bei den rot-weiß-roten Anhängern der Stolz über die ambitionierte ÖFB-Leistung gegen den Weltmeister und die Zuversicht für das dritte und letzte Gruppenmatch in Kansas City gegen Algerien.
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