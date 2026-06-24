Nur Video war Zeuge für Messerstich aus dem Nichts

„Ich bin mit dem Kellner befreundet, wir waren Arbeitskollegen. Irgendwann habe ich nicht mehr eingesehen, dass sich der Gast so aufführt“, meinte der Angeklagte. Dann sei es „halt passiert“, gestand er mit fast schon gleichgültigem Ton die Stichbewegung, betonte aber mehrmals, dass es eine „scheiß Aktion“ war. „Ich wollte ihn verletzen, aber niemals töten. Ich hätte ansonsten ja auch in seinen Hals stechen können.“