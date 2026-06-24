Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30-Jähriger verurteilt

Nur Video war Zeuge für Messerstich aus dem Nichts

Tirol
24.06.2026 05:00
Der 30-Jährige (im Bild mit Anwalt Markus Abwerzger) musste vor Gericht Platz nehmen.
Der 30-Jährige (im Bild mit Anwalt Markus Abwerzger) musste vor Gericht Platz nehmen.(Bild: Samuel Thurner)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

War es versuchter Mord? Ein 30-Jähriger rammte einem Gast vor einem Lokal in Innsbruck unbemerkt ein Messer in den Rücken. Erst ein Überwachungsvideo könnte den Fall klären. 

0 Kommentare

Ein schwer verletztes und bis heute traumatisiertes Opfer, ein Täter, dessen Motiv bis zuletzt Rätsel aufgab, und ein Stich aus dem Nichts: 16 Monate nach der blutigen Attacke vor einem Innsbrucker Nachtclub hat am Landesgericht der aufsehenerregende Prozess sein Ende gefunden.

Nur durch Glück überlebt
Im Februar 2025 soll der damals 29-jährige Angeklagte einem ihm praktisch unbekannten Mann vor dem Lokal nahe dem Hauptbahnhof ein Messer in den Rücken gerammt haben. Das Stichopfer bemerkte die Verletzung zunächst nicht einmal und überlebte nur durch Glück.

Vor einem Club nahe dem Innsbrucker Hauptbahnhof kam es zur Tat.
Vor einem Club nahe dem Innsbrucker Hauptbahnhof kam es zur Tat.(Bild: Johanna Birbaumer)

Niemand hatte den Angriff gesehen. Erst die Auswertung von Überwachungsvideos brachte die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen. Auf den Aufnahmen war zu sehen, wie der in Tirol lebende Franzose blitzschnell zustach, das Klappmesser wieder einsteckte und die weiteren Geschehnisse seelenruhig beobachtete. Danach spülte er das Messer angeblich in der Toilette des Clubs hinunter.

Zitat Icon

Er beging die Tat lediglich einen Monat nach Haftentlassung. Er ist nicht geneigt, Regeln und Normen der Gesellschaft umzusetzen.

Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner

Bild: Martin A. Jöchl

Eigentlich wollte der heute 30-Jährige in seinem Stammlokal gemütlich mit Freunden den Geburtstag der Freundin feiern. Doch schon bald kam es zwischen einem Gast (25) und einem Kellner zu einem Streit wegen Geld und zwei Bier.

„Ich bin mit dem Kellner befreundet, wir waren Arbeitskollegen. Irgendwann habe ich nicht mehr eingesehen, dass sich der Gast so aufführt“, meinte der Angeklagte. Dann sei es „halt passiert“, gestand er mit fast schon gleichgültigem Ton die Stichbewegung, betonte aber mehrmals, dass es eine „scheiß Aktion“ war. „Ich wollte ihn verletzen, aber niemals töten. Ich hätte ansonsten ja auch in seinen Hals stechen können.“

Lesen Sie auch:
Vor Innsbrucker Lokal
Versuchter Mord: Tiroler mit Messer attackiert
24.02.2025
Ermittlungen laufen
Nach Messerattacke vor Lokal: Motiv weiter Rätsel
25.02.2025
Gutachterin erkrankt
Rätselhafter Messerstich vor Innsbrucker Nachtclub
24.03.2026

Laut Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner sei der Angeklagte, der mit acht Jahren ins Heim kam und ab 17 immer wieder straffällig wurde, zur Tatzeit zurechnungsfähig gewesen, habe aber eine Persönlichkeitsstörung und sei eine Gefahr für die Gesellschaft. „Unbehandelt können aufgrund jeglicher Befindlichkeit heraus ohne Rücksicht auf Konsequenzen weitere Attacken folgen“, so Kastner.

Für absichtlich schwere Körperverletzung verurteilt
Die Geschworenen sahen keinen Mordversuch. Der 30-Jährige muss dennoch in eine Anstalt. Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung wurde er zudem zu sechseinhalb Jahren Haft (minus drei Monate wegen überlanger Verfahrensdauer) verurteilt und muss dem Opfer rund 35.000 Euro zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
24.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
171.294 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
136.909 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.163 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1206 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
819 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf