Prominenter Ehrenbürger muss um die „Ehre“ bangen

„Vertrauen geht verloren“

Peter Werbik, ehemaliger Freiheitlicher und nunmehriger Gründer einer Namensliste, wird am Donnerstag im Gemeinderat die Aberkennung von Glöcklers Ehrenbürgerschaft beantragen. Die Begründung: „Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um das Wohl der Gemeinde verdient gemacht haben“, so Werbik: „Glöckler hat weiter ein Dienstverhältnis mit der Gemeinde, welches das Budget finanziell belastet.“ Werbik befürchtet, dass „das Vertrauen der Bevölkerung“ in diese Auszeichnung verloren gehe.