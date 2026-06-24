Mit dem „Haustiercheck“ zu mehr Verantwortung

Ein Hund, eine Katze oder ein Kaninchen – die Freude über ein neues Haustier ist oft groß. Doch viele Tiere werden noch immer unüberlegt angeschafft, weil Zeitaufwand, Kosten und Bedürfnisse unterschätzt werden. Die Stadt Wien will mit dem „Haustiercheck“ bei der verantwortungsvollen Anschaffung helfen.
In fast jedem vierten Wiener Haushalt lebt bereits ein tierischer Mitbewohner. Hunde, Katzen, Vögel, Fische oder andere Kleintiere bereichern den Alltag und schenken ihren Menschen Nähe, Freude und Trost. Gleichzeitig bringen sie aber auch Verantwortung mit sich – oft über viele Jahre hinweg.
Genau diese Verpflichtung wird bei der Anschaffung leider noch immer häufig unterschätzt. Die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy will nun mit einer neuen Plattform gegensteuern und zukünftigen Besitzern nützliches Wissen leichter zugänglich machen.
„Ein Haustier ist kein kurzfristiges Freizeitprojekt, sondern ein fühlendes Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen. Auch den finanziellen Aspekt muss man im Hinterkopf haben“, betont der Wiener Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky gestern bei der Präsentation im Rathaus.
Tierschutzombudsfrau Eva Persy weiß aus der Praxis: „Vieles wäre vermeidbar, wenn sich Menschen bereits vor einer Tieranschaffung intensiver mit den Bedürfnissen des jeweiligen Tieres auseinandersetzen würden“. Denn leider werden immer wieder Tiere einfach ausgesetzt oder warten im Wiener TierQuarTier auf eine neue Chance.
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