Mit dem „Haustiercheck“ zu mehr Verantwortung

Ein Hund, eine Katze oder ein Kaninchen – die Freude über ein neues Haustier ist oft groß. Doch viele Tiere werden noch immer unüberlegt angeschafft, weil Zeitaufwand, Kosten und Bedürfnisse unterschätzt werden. Die Stadt Wien will mit dem „Haustiercheck“ bei der verantwortungsvollen Anschaffung helfen.