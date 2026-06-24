Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plattform ist online

Mit dem „Haustiercheck“ zu mehr Verantwortung

Tierecke
24.06.2026 05:30
Ein Haustier bedeutet Verantwortung – darüber sind sich viele oft nicht im Klaren...
Ein Haustier bedeutet Verantwortung – darüber sind sich viele oft nicht im Klaren...(Bild: CHENDONGSHAN)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Ein Hund, eine Katze oder ein Kaninchen – die Freude über ein neues Haustier ist oft groß. Doch viele Tiere werden noch immer unüberlegt angeschafft, weil Zeitaufwand, Kosten und Bedürfnisse unterschätzt werden. Die Stadt Wien will mit dem „Haustiercheck“ bei der verantwortungsvollen Anschaffung helfen. 

0 Kommentare

In fast jedem vierten Wiener Haushalt lebt bereits ein tierischer Mitbewohner. Hunde, Katzen, Vögel, Fische oder andere Kleintiere bereichern den Alltag und schenken ihren Menschen Nähe, Freude und Trost. Gleichzeitig bringen sie aber auch Verantwortung mit sich – oft über viele Jahre hinweg.

Genau diese Verpflichtung wird bei der Anschaffung leider noch immer häufig unterschätzt. Die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy will nun mit einer neuen Plattform gegensteuern und zukünftigen Besitzern nützliches Wissen leichter zugänglich machen. 

Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (mi.) und Tierschutz Ombudsfrau Eva Persy (re.) ...
Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (mi.) und Tierschutz Ombudsfrau Eva Persy (re.) stellten die neue Plattform vor. „Krone“ Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner zeigt sich begeistert.(Bild: Martin Jöchl)

„Ein Haustier ist kein kurzfristiges Freizeitprojekt, sondern ein fühlendes Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen. Auch den finanziellen Aspekt muss man im Hinterkopf haben“, betont der Wiener Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky gestern bei der Präsentation im Rathaus.

Der Haustierchek

  • Die neue Website haustiercheck.at bündelt verständlich aufbereitete Informationen rund um die Haltung von Hunden, Katzen, Kleintieren, Vögeln, Reptilien und Fischen.
  • Nutzer erhalten einen realistischen Überblick über Zeitaufwand, Platzbedarf, Kosten, Lebenserwartung sowie besondere Anforderungen der jeweiligen Tierarten.
  • Ziel ist es, Menschen vor einer Anschaffung bei der Abwägung aller relevanter Punkte zu unterstützen und Fehlentscheidungen möglichst zu vermeiden.

Tierschutzombudsfrau Eva Persy weiß aus der Praxis: „Vieles wäre vermeidbar, wenn sich Menschen bereits vor einer Tieranschaffung intensiver mit den Bedürfnissen des jeweiligen Tieres auseinandersetzen würden“. Denn leider werden immer wieder Tiere einfach ausgesetzt oder warten im Wiener TierQuarTier auf eine neue Chance.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
24.06.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
171.294 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
136.909 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.163 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1432 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1206 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
819 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf