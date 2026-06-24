Schöne Geste! Luka Modric nach Meilenstein geehrt

Erfolgreiche Weltmeisterschaften

Vor allem auf die beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 wird Modric mit viel Vergnügen zurückblicken. 2018 schaffte er es mit Kroatien bis ins WM-Finale, wo man 2:4 gegen Frankreich verlor. 2022 kam man erneut weit – dort war jedoch letztendlich im Halbfinale gegen den späteren Gewinner Argentinien Schluss. Ob die laufende WM genauso erfolgreich endet, wird sich erst zeigen – mit dem 1:0-Erfolg gegen Panama hat man zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.