Schöne Geste! Luka Modric nach Meilenstein geehrt

Er ist erst der vierte Fußballer, dem das gelang. Luka Modric bestritt beim WM-Gruppenspiel gegen Panama sein 200. Ländermatch für Kroatien. Dafür wurde der ehemalige Fußballer des Jahres nach dem 1:0-Sieg von seinen Teamkollegen geehrt.
20 Jahre ist es her, seit Luka Modric erstmals das Kroatien-Trikot überstreifte. Es sollte das erste von vielen Spielen werden. Beim WM-Gruppenspiel gegen Panama feierte er sein großes 200er-Jubiläum – etwas, dass neben ihm erst drei andere Spieler schafften. Neben Cristiano Ronaldo (Rekordhalter mit 230 Einsätzen für Portugal) sind auch Bader Al-Mutawa (für Kuwait) und Lionel Messi (für Argentinien) auf dieser speziellen Liste.
Feier für Meilenstein
Also war es nur passend, dass dieser Meilenstein angemessen gefeiert wurde. Die gesamte Mannschaft zog sich bedruckte Shirts an, auf denen „200 – Unendliches Vermächtnis“ stand, er selbst bekam ein Trikot mit der Nummer 200 überreicht. Auch in die Luft geworfen wurde der 40-jährige Kapitän von seinen Mitspielern.
Erfolgreiche Weltmeisterschaften
Vor allem auf die beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 wird Modric mit viel Vergnügen zurückblicken. 2018 schaffte er es mit Kroatien bis ins WM-Finale, wo man 2:4 gegen Frankreich verlor. 2022 kam man erneut weit – dort war jedoch letztendlich im Halbfinale gegen den späteren Gewinner Argentinien Schluss. Ob die laufende WM genauso erfolgreich endet, wird sich erst zeigen – mit dem 1:0-Erfolg gegen Panama hat man zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
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