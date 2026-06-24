Drogen-Szene eskaliert: Bezirk fordert Schutzzone

Ein neues Stadtquartier, das als Vorzeigeprojekt geplant war – und nun zur Problemzone wird. Spritzen im Park, Drogenkonsum vor Kinderaugen, überforderte Behörden. Was Anrainer dort täglich erleben müssen, ist kaum zu glauben. Die Politik hat lange weggeschaut. Jetzt soll alles anders werden.
Das Sophie 7 sollte ein Vorzeigeprojekt werden – ein modernes Stadtquartier im siebten Bezirk, das Wohnen, Grünraum und Lebensqualität vereint. Doch die Realität sieht anders aus. Laut ÖVP-Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser hat sich die Lage seit der Eröffnung vor wenigen Wochen bereits „deutlich verschlechtert“. Vermehrte Probleme mit einer Drogenszene sowie Alkoholmissbrauch seien inzwischen an der Tagesordnung. „Die Bewohner des Areals sind zunehmend verärgert – die Beschwerden häufen sich“, sagt Schlosser. Und sie werden lauter.
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