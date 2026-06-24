Drogen-Szene eskaliert: Bezirk fordert Schutzzone

Das Sophie 7 sollte ein Vorzeigeprojekt werden – ein modernes Stadtquartier im siebten Bezirk, das Wohnen, Grünraum und Lebensqualität vereint. Doch die Realität sieht anders aus. Laut ÖVP-Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser hat sich die Lage seit der Eröffnung vor wenigen Wochen bereits „deutlich verschlechtert“. Vermehrte Probleme mit einer Drogenszene sowie Alkoholmissbrauch seien inzwischen an der Tagesordnung. „Die Bewohner des Areals sind zunehmend verärgert – die Beschwerden häufen sich“, sagt Schlosser. Und sie werden lauter.