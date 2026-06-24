Notstandshilfe gekürzt: AMS mit Abfackeln gedroht

Was der Beschuldigte im Prozess bestritt. „Ich habe gesagt, ich werde die Sachbearbeiterin ,anzeigen’, weil sie ihren Job nicht richtig macht.“ Angezeigt habe er sie letztlich nicht. Von „anzünden“ habe er nie gesprochen. Die zuständige AMS-Mitarbeiterin blieb hingegen bei ihrer Darstellung. Der Mann sei während des Gesprächs immer aufgebrachter geworden. „Er hat mich nicht ausreden lassen, wurde immer lauter und hat am Schluss gesagt, dass er das AMS Bregenz anzünden werde“, schilderte sie. Ein damals hinzugezogener Kollege bestätigte im Zeugenstand die Drohung grundsätzlich.