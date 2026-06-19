Jetzt neu: Das neue Ronacher in Bad Kleinkirchheim

Mit neuer Bar, neuem Buffet, Restaurant, Terrasse und Salettl für feine Momente voller Genuss und Atmosphäre.
Manche Häuser verändern sich nicht, um anders zu werden. Sie verändern sich, um das, was sie ausmacht, noch klarer spürbar zu machen. Genau dieser Gedanke begleitet das neue Ronacher in Bad Kleinkirchheim.
In den vergangenen Monaten wurde mit viel Sorgfalt daran gearbeitet, vertraute Qualitäten weiterzuentwickeln und neue Lieblingsplätze zu schaffen. Entstanden sind Räume, die zeitgemäß wirken, ohne ihre Wärme zu verlieren. Räume, die nicht laut beeindrucken wollen, sondern durch Haltung, Stimmung und Selbstverständlichkeit überzeugen.
Wo gute Abende ihren Anfang nehmen
Ein besonderer Mittelpunkt des neuen Ronacher ist die neue Bar. Sie versteht sich als Ort für gute Gespräche, feine Drinks und jene Abende, die nicht plötzlich enden, sondern langsam und stimmungsvoll ausklingen. Das Ambiente wirkt klarer, großzügiger und eleganter, ohne dabei die vertraute Atmosphäre zu verlieren, die das Haus seit jeher prägt.
Ankommen, genießen, wohlfühlen
Auch das Buffet zeigt sich neu. Moderner, übersichtlicher und großzügiger gestaltet, lädt es dazu ein, den Morgen mit noch mehr Ruhe und Genuss zu beginnen. Es geht nicht nur um Auswahl, sondern um das gute Gefühl, den Tag bewusst zu starten – mit Qualität, Leichtigkeit und jener kleinen Freude am Aussuchen, die im Urlaub einfach dazugehört.
Im Restaurant setzt sich dieser Gedanke fort. Der Raum wurde neu gedacht, das Erlebnis verfeinert, die Atmosphäre noch stimmiger gestaltet. Künftig prägt auch ein großer Weinschrank das Bild – als sichtbares Zeichen dafür, dass Genuss im Ronacher mit Aufmerksamkeit, Stil und echter Wertschätzung gelebt wird. Essen soll hier nicht nur ein Programmpunkt sein, sondern ein Teil jenes Gefühls, angekommen zu sein.
Neue Lieblingsplätze unter freiem Himmel
Nach außen öffnet sich das neue Ronacher ebenso auf besondere Weise. Die Terrasse wurde weiterentwickelt und schafft noch mehr Raum für entspannte Stunden zwischen Bergluft, Kulinarik und Ruhe. Ergänzt wird sie durch ein neues Salettl – ein feiner Ort für kleine Konzerte, Lesungen und kulturelle Momente mit besonderer Stimmung. So entsteht ein Platz, an dem Genuss, Begegnung und Inspiration auf schöne Weise zusammenfinden.
Auch die Außenfassade rund um das Buffet wurde neu gestaltet und architektonisch aufgewertet. Damit zeigt sich das neue Ronacher nicht nur im Inneren verändert, sondern auch nach außen hin noch stimmiger, offener und eleganter.
Das neue Ronacher ist zurück
Manche Dinge müssen neu werden. Manche Dinge müssen bleiben. Wir haben in den vergangenen Monaten viel darüber nachgedacht, was unser Haus ausmacht. Und was es in Zukunft noch schöner machen kann.
Seit Mitte Juni ist es so weit: Das neue Ronacher hat seine Türen wieder geöffnet. Mit neuen Räumen, neuen Lieblingsplätzen und dem vertrauten Gefühl, angekommen zu sein.
Thermenstraße 2
A – 9546 Bad Kleinkirchheim
T: +43 4240 282