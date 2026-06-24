Pistolengeste bei WM-Spiel: Wirbel um Kult-Fan

Hommage an Freiheitskämpfer

Ein Protest gegen die USA? Eine Botschaft an die Behörde, die ihn vorerst nicht einreisen ließ? Wahrscheinlicher ist, dass Mboladingas Pose als Hommage an Patrice Lumumba, erster Premierminister der DR Kongo und Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung, zu verstehen ist. So oder so: Eine heikle Geste war es angesichts der weltpolitischen Anspannungen allemal ...