Bitte lächeln für die Kamera: „Ist nicht so meins“

Schneller als die Polizei erlaubt: Überpünktlich erscheint Michael Winter in der Redaktion der „Steirerkrone“. „Ich habe lieber etwas Puffer als Stress – vor allem bei dieser Hitze“, sagt der KFG-Mann. Als ihn der Fotograf bittet, für ein Bild zu lächeln, winkt er ab: „Das ist nicht so meins.“ Ihm dicht auf den Fersen folgen René Apfelknab (FPÖ) und Doris Kampus (SPÖ), die nur wenige Minuten später eintreffen.