Wie dieser ÖFB-Star auf seine Zukunft blickt

Das 1:4 in Freiburg änderte nichts daran: RB Leipzig spielt in der kommenden Saison in der Champions League. „Für jeden Spieler ist das ein Traum. Das war ein ganz klares Ziel in dieser Saison“, sagt Nicolas Seiwald. Der Kuchler hatte einen großen Anteil daran, dass die Sachsen ins internationale Geschäft zurückkehrten. Nach seinem Wechsel von Salzburg nach Deutschland im Jahr 2023 verzeichnet der Mittelfeldspieler seit Kurzem über 100 Einsätze für seinen Klub.