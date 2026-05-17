Aufstieg! Traditionsklub kehrt ins Oberhaus zurück

Gründungsmitglied

Nach 14 Jahren kehrt der Verein aus dem Norden Spaniens somit wieder ins Oberhaus zurück. Racing gehörte in der Saison 1928/29 zu den Gründungsmitgliedern der Primera Division. 1931 wurde der Klub Vizemeister hinter Athletic Bilbao, der bis heute größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.