Aufstieg! Traditionsklub kehrt ins Oberhaus zurück

Racing Santander ist in der nächsten Saison wieder erstklassig! Der spanische Traditionsklub fixierte am Samstag den Aufstieg in La Liga.
Nach dem deutlichen 4:1-Sieg gegen Real Valladolid gab es kein Halten mehr. Zwei Spieltage vor Schluss kann Racing Santander nicht mehr von den Aufstiegsrängen der spanischen Segunda Division verdrängt werden.
Die Zuschauer liefen auf das Spielfeld, Trainer Jose Alberto Lopez wurde von seinen Spielern gefeiert.
Gründungsmitglied
Nach 14 Jahren kehrt der Verein aus dem Norden Spaniens somit wieder ins Oberhaus zurück. Racing gehörte in der Saison 1928/29 zu den Gründungsmitgliedern der Primera Division. 1931 wurde der Klub Vizemeister hinter Athletic Bilbao, der bis heute größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.
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