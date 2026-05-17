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Hochmair in Cannes

(Salzburger) Liebesfestspiele an der Croisette

Adabei Österreich
17.05.2026 12:00
Von Salzburg an die Croisette: „Jedermann“ Philipp Hochmair ist aktuell mit seiner ...
Von Salzburg an die Croisette: „Jedermann“ Philipp Hochmair ist aktuell mit seiner Opernball-Begleiterin unterwegs.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Schauspieler und Musiker Philipp Hochmair wurde in Cannes mit einer Frau gesichtet. In Salzburg ist sie keine Unbekannte, und auch beim Opernball war sie schon einmal in der Nähe des Mimen in Erscheinung getreten. Die „Krone“ weiß, mit wem der „Jedermann“ seine Zeit an der Côte d’Azur verbringt.

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Längst ist es für den Schauspieler Philipp Hochmair zur lieb gewonnenen Tradition geworden, wenn er alljährlich zu den Filmfestspielen von Cannes reist. Er tut es aus Interesse, des Faszinosums Film wegen und mitunter auch deshalb, um dort den einen oder anderen Deal mit Produzenten abzuschließen.

Vom Opernball an die Croisette
Und so mussten Beobachter zuletzt zweimal hinschauen, als sie den 52-jährigen Star der Salzburger Festspiele in einer Seitengasse der Croisette sitzen sahen. Nicht alleine! Denn in seinem Beisein war da auch jene attraktive Dame, die ihn zum Opernball begleitet hat.

Hochmair ist Cannes-Stammgast und schätzt das Festival sehr.
Hochmair ist Cannes-Stammgast und schätzt das Festival sehr.(Bild: Katherina Sartena)

Carolin Sinemus ist mit ihrem Modelabel „Madl Salzburg“ längst über die Grenzen der Mozartstadt hinaus bekannt. Gemeinsame Bilder scheuten sie bis dato aber nicht nur in der Ballsaison, sondern auch bei ihrem Ausflug an die Côte d’Azur.

Carolin Sinemus ist Designerin, erfolgreich mit ihrem Label „Madl Salzburg“.
Carolin Sinemus ist Designerin, erfolgreich mit ihrem Label „Madl Salzburg“.(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)

Warten auf erstes Bild
Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Denn die beiden wirkten mehr als nur vertraut, gut möglich also, dass sie schon bald ihrer Zuneigung auch öffentlich dann freien Lauf lassen werden. Wäre ja zu schade bei den zwei Hübschen ...

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