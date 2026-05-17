(Salzburger) Liebesfestspiele an der Croisette

Schauspieler und Musiker Philipp Hochmair wurde in Cannes mit einer Frau gesichtet. In Salzburg ist sie keine Unbekannte, und auch beim Opernball war sie schon einmal in der Nähe des Mimen in Erscheinung getreten. Die „Krone“ weiß, mit wem der „Jedermann“ seine Zeit an der Côte d’Azur verbringt.
Längst ist es für den Schauspieler Philipp Hochmair zur lieb gewonnenen Tradition geworden, wenn er alljährlich zu den Filmfestspielen von Cannes reist. Er tut es aus Interesse, des Faszinosums Film wegen und mitunter auch deshalb, um dort den einen oder anderen Deal mit Produzenten abzuschließen.
Vom Opernball an die Croisette
Und so mussten Beobachter zuletzt zweimal hinschauen, als sie den 52-jährigen Star der Salzburger Festspiele in einer Seitengasse der Croisette sitzen sahen. Nicht alleine! Denn in seinem Beisein war da auch jene attraktive Dame, die ihn zum Opernball begleitet hat.
Carolin Sinemus ist mit ihrem Modelabel „Madl Salzburg“ längst über die Grenzen der Mozartstadt hinaus bekannt. Gemeinsame Bilder scheuten sie bis dato aber nicht nur in der Ballsaison, sondern auch bei ihrem Ausflug an die Côte d’Azur.
Warten auf erstes Bild
Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Denn die beiden wirkten mehr als nur vertraut, gut möglich also, dass sie schon bald ihrer Zuneigung auch öffentlich dann freien Lauf lassen werden. Wäre ja zu schade bei den zwei Hübschen ...
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