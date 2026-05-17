„Froh, dass ich es für die Oma geschafft habe“

„Vielleicht benutze ich den Lift“

Der Erfolg, sein zweiter in Serie in der Mozartstadt, war für den 39-Jährigen emotional. Kürzlich verstarb seine Großmutter. „Ich war in den Gedanken bei der Oma, ich bin wirklich für sie gelaufen und es freut mich, dass ich es für sie geschafft habe“, sagte Hollaus, der mit körperlichen Nachwirkungen des Marathons rechnet. „Ich möchte nicht wissen, wie es mir am Montag geht“, lachte der Ex-Triathlet, der im Brotberuf Lehrer ist. „Ich werde vielleicht den Lift in der Schule benutzen.“