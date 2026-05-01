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Friaul: Bruchlinien, Beben, aber auch Chancen

Kärnten
01.05.2026 20:00
Bahn, Autobahn, Bundesstraße, alte Kanaltaler Straße; viel zu oft sind wir nur Durchreisende ...
Bahn, Autobahn, Bundesstraße, alte Kanaltaler Straße; viel zu oft sind wir nur Durchreisende zwischen Tarvis und Udine. Dabei lohnt jeder Stopp, wie hier am legendären Radweg.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Hannes Mößlacher
Von Hannes Mößlacher

1976 wurden für Friaul mehrere Angaben zur Stärke der Erdbeben gemacht. Die beiden Haupt-Beben erreichten 6,5 und 7,5 nach Richter, gelten also als „große Beben“. Wie das Jahr 1976 das Friaul und dann unsere Nachbarschaft verändert hat ...

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Zum Einstieg kurz zur Wissenschaft: Die Beben standen in direktem Zusammenhang zur „Periadriatischen Naht“, einer tektonischen Bruchlinie, die sich durch die Südalpen zieht; auch durch Kärnten. Und bei uns – ganz genau im Höhlensystem des Obir, wird dazu geforscht – werden die Bewegungen vermessen. Gemessen werden auch Erdbeben-Stärken.

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