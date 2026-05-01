Friaul: Bruchlinien, Beben, aber auch Chancen

Zum Einstieg kurz zur Wissenschaft: Die Beben standen in direktem Zusammenhang zur „Periadriatischen Naht“, einer tektonischen Bruchlinie, die sich durch die Südalpen zieht; auch durch Kärnten. Und bei uns – ganz genau im Höhlensystem des Obir, wird dazu geforscht – werden die Bewegungen vermessen. Gemessen werden auch Erdbeben-Stärken.