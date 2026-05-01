Friaul: Bruchlinien, Beben, aber auch Chancen

1976 wurden für Friaul mehrere Angaben zur Stärke der Erdbeben gemacht. Die beiden Haupt-Beben erreichten 6,5 und 7,5 nach Richter, gelten also als „große Beben“. Wie das Jahr 1976 das Friaul und dann unsere Nachbarschaft verändert hat ...
Zum Einstieg kurz zur Wissenschaft: Die Beben standen in direktem Zusammenhang zur „Periadriatischen Naht“, einer tektonischen Bruchlinie, die sich durch die Südalpen zieht; auch durch Kärnten. Und bei uns – ganz genau im Höhlensystem des Obir, wird dazu geforscht – werden die Bewegungen vermessen. Gemessen werden auch Erdbeben-Stärken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.