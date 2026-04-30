Crash mit Straßenbahn: Joggerin schwer verletzt

Schock in Wien am Mittwochabend nahe dem Parlament: Eine Straßenbahn rammte eine Joggerin (30), die sich durch die Kollision schwere Verletzungen zuzog.
Straßenbahnen sind oft schneller, als man denkt – das musste eine junge Frau nun schmerzhaft erfahren. Laut Aussagen schockierter Zeugen dürfte sie gegen 21 Uhr auf Höhe des Parlaments am Dr.-Karl-Renner-Ring noch geglaubt haben, die Fahrbahn rasch überqueren und anschließend weiterjoggen zu können. Doch die Bim war schneller.
Notbremsung eingeleitet
Trotz mehrmaligen lauten Klingelns und einer eingeleiteten Notbremsung war eine Kollision nicht mehr zu verhindern. Die Frau wurde mit voller Wucht zu Boden geschleudert und blieb verletzt liegen. Die Rettung war rasch vor Ort und versorgte sie. Sie erlitt schwere Verletzungen.
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