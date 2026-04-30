Crash mit Straßenbahn: Joggerin schwer verletzt

Straßenbahnen sind oft schneller, als man denkt – das musste eine junge Frau nun schmerzhaft erfahren. Laut Aussagen schockierter Zeugen dürfte sie gegen 21 Uhr auf Höhe des Parlaments am Dr.-Karl-Renner-Ring noch geglaubt haben, die Fahrbahn rasch überqueren und anschließend weiterjoggen zu können. Doch die Bim war schneller.