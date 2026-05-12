Seniorenhaus: Verwirrung um Brief für Mitarbeiter

Beschäftigte wollen, dass es im Haus weitergeht

Die Mitarbeiter würden geschlossen hinter Betreiberin Petra Wagner stehen und sich wünschen, „dass das Haus geöffnet bleibt“. Besonders verärgert sei man darüber, dass ein bereits im April an das Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gerichteter Brief aller Beschäftigten lange unbeantwortet geblieben sei. „Wir haben in dem Schreiben darum gebeten, dass man gemeinsam Lösungen findet“, heißt es von den Mitarbeitern. Dass man dann aber wieder zuerst von den Medien informiert werde, sei „eine Frechheit“. Auf Nachfrage der „Krone“ stellte das Büro von Soziallandesrat Leonhard Schneemann schließlich klar, dass es sich um zwei unterschiedliche Schreiben handle.