Krone.tv lädt Sie zum Family Fun Friday ein

Am 22. Mai um 16:00 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich zum Family Fun Friday ein. Krone.tv und die Cineplexx Kinos bringen Sie und Ihre Familie kurz nach Kinostart zur Verfilmung von „Die Legende des Wüstenkindes“, welcher die Legende des Jungen Hadara, welcher fernab von der Welt in den unwirtlichen Weiten der Sahara aufgewachsen ist, erzählt.
Die 14-jährige Sun hat erfolgreich ein Buch veröffentlicht – inspiriert von einer Geschichte, die ihr verstorbener Großvater ihr einst erzählte: die beinahe unglaubliche Legende des Jungen Hadara, der während eines verheerenden Sandsturms von seiner Karawane getrennt wurde und von einer Gruppe Strauße gerettet wird. In der unwirtlichen Weite der Sahara wächst er fortan fernab seiner Familie auf, begleitet nur von seinem treusten Gefährten, einem jungen Wüstenfuchs.
Als Sun im Rahmen einer Preisverleihung für ihr Buch selbst zu einer Reise in die Sahara eingeladen wird, begegnet sie dort dem gleichaltrigen Nomadenmädchen Kharouba – und erkennt bald, dass die Legende des Wüstenkindes Hadara weit mehr ist als eine einfache Gute-Nacht-Geschichte…
Seien Sie beim Family Fun Friday dabei
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 22. Mai um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19.05., 09:00 Uhr. Wir wünschen Ihnen viel Glück.